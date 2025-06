Ufficiale Coppa Italia, il tabellone completo: possibile quarto con la Fiorentina e poi l'Inter

vedi letture

E' ufficiale il tabellone della Coppa Italia Freccia Rossa 2025-26. I club sono stati posizionati in un tabellone tennistico dal n.1 al n.44 con 8 società che partiranno dal turno preliminare, 28 società dai 32esimi e 8 teste di serie che partiranno dagli ottavi di finale, ovviamente tutto in base al ranking determinato dai risultati sportivi dell'ultima stagione.

Le teste di serie - Al primo posto la società detentrice del trofeo, il Bologna, e subito dopo - quindi come testa di serie numero 2 - il Napoli Campione d'Italia. Via via ovviamente tutte le altre in base al posizionamento in classifica.

Bologna

Napoli

Inter

Atalanta

Juventus

Roma

Fiorentina

Lazio

-----------

Milan

Como

Torino

Udinese

Genoa

Verona

Cagliari

Parma

Lecce

Sassuolo

Pisa

Cremonese

Empoli

Venezia

Monza

Spezia

Juve Stabia

Catanzaro

Cesena

Palermo

Bari

Sudtirol

Modena

Carrarese

Reggiana

Mantova

Frosinone

Salernitana/Sampdoria

Padova

Entella

Avellino

Pescara

Vicenza

Ternana

Audace Cerignola

Rimini

Tabellone e incroci - Il Milan che partirà dai 32esimi contro il Bari, in caso di doppio passaggio del turno agli ottavi finirebbe nello slot della Lazio. Il Napoli debutterà al Maradona dagli ottavi, probabilmente contro il Cagliari, poi la vincitrice di Fiorentina-Como negli eventuali quarti, sempre in gara unica al Maradona. Da quel lato del tabellone possibile semifinale Inter-Napoli. Dall'altro lato invece le restanti big, con possibilità di incroci Atalanta-Juventus e Lazio/Milan-Bologna. Ecco i possibili ottavi in base al ranking

Parte sinistra:

Bologna-Parma

Lazio-Milan

Juventus-Udinese

Atalanta-Genoa

Parte destra:

Inter-Verona

Roma-Torino

Fiorentina-Como

Napoli-Cagliari

LA COPPA ITALIA 2025-2026

Turno Preliminare: domenica 10/08/2025

Trentaduesimi: domenica 17/08/2025

Sedicesimi: mercoledì 24/09/2025

Ottavi di finale: mercoledì 03/12/2025 e mercoledì 17/12/2025

Quarti di finale: mercoledì 04/02/2026 e mercoledì 11/02/2026

Semifinali (andata): mercoledì 04/03/2026

Semifinali (ritorno): mercoledì 22/04/2026

Finale: mercoledì 13/05/2026