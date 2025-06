Accostato al Napoli, Jesus Rodriguez si avvicina al Como: la situazione

Il Como continua a muoversi sul mercato per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Per la fascia sinistra l’obiettivo principale resta Jesus Rodriguez del Real Betis Siviglia. I contatti tra i due club per il classe 2005, accostato anche al Napoli, proseguono positivamente. Il giocatore ha già avuto un colloquio diretto con Cesc Fabregas, che gli ha presentato il progetto tecnico. Il Como attende ora il via libera definitivo, ma è pronto a virare su alternative in caso di rallentamenti.

Per la fascia destra, il nome caldo è quello di Jayden Addai, anche lui classe 2005, in forza all’AZ Alkmaar. Il Como ha già avanzato un’offerta superiore ai 10 milioni di euro, ma la concorrenza su di lui è alta e la trattativa resta complicata. Nonostante ciò, il talento olandese è considerato un profilo ideale per il futuro offensivo del club lombardo. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.