Ultim'ora Fiorentina, accordo col Genoa per il riscatto di Gudmundsson: i dettagli

Albert Gudmundsson resterà alla Fiorentina anche nella prossima stagione. Il club viola e il Genoa hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento definitivo dell’attaccante islandese. Inizialmente la Fiorentina aveva deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, puntando a uno sconto. L’intesa è stata raggiunta per circa 13 milioni, cifra che ha soddisfatto entrambe le parti.

Con questo accordo, Stefano Pioli potrà contare su Gudmundsson per il prossimo campionato. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, ma le basi dell’operazione sono ormai definite. Nella stagione appena conclusa, il fantasista ha collezionato 33 presenze sotto la guida di Raffaele Palladino, segnando otto gol tra campionato e coppe. A riportarlo è Tuttomercatoweb.