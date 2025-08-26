Bologna, via un altro big? Lucumì vuole il Sunderland: al suo posto si pensa a Rugani

vedi letture

Il futuro di Jhon Lucumí al Bologna si complica sempre di più. Il difensore colombiano ha espresso chiaramente la sua intenzione: trasferirsi al Sunderland, dove lo aspetta un contratto di cinque anni da 3 milioni netti a stagione. Il club emiliano prima di cederlo però dovrà trovare un sostituto affidabile per la retroguardia di Vincenzo Italiano. In caso contrario, invece, Lucumí rimarrebbe a Casteldebole, con ancora due anni di contratto e la speranza che, superato il malumore iniziale, possa ritrovare equilibrio e rendimento.

Ieri, come scrive il Corriere dello Sport, a tal proposito è stata una giornata intensa per i vertici rossoblù, con Claudio Fenucci e l'area tecnica impegnati in continui incontri e in costante contatto con Italiano. Per la difesa, infatti, il Bologna sta valutando tre profili concreti: giocatori che potrebbero sostituire Lucumí senza far rimpiangere troppo il colombiano. Con il nome di Daniele Rugani della Juventus che rimane caldo.