Boniface saltato? Ds Leverkusen: "Rinegoziare l'accordo col Milan? Non accadrà"
TuttoNapoli.net
Victor Boniface dopo aver svolto le visite mediche con il Milan, ha fatto ritorno in Germania. Il club rossonero deciderà nelle prossime ore se tesserare l'attaccante o se andare su altri profili. Boniface ha svolto visite ed esami approfonditi dopo i vari infortuni patiti in passato, da qui le perplessità del Milan.
Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Simon Rolfes ha parlato al Bild della trattativa per il nigeriano: "Se Boniface torna al Leverkusen, l'affare con il Milan si concluderà. Non è un grande segreto. Rinegoziare l'accordo? Non credo che accadrà. La sua situazione fisica è migliorata rispetto all’inizio”.
