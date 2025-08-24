Boniface saltato? Ds Leverkusen: "Rinegoziare l'accordo col Milan? Non accadrà"

Oggi alle 15:45Serie A
di Antonio Noto

Victor Boniface dopo aver svolto le visite mediche con il Milan, ha fatto ritorno in Germania. Il club rossonero deciderà nelle prossime ore se tesserare l'attaccante o se andare su altri profili. Boniface ha svolto visite ed esami approfonditi dopo i vari infortuni patiti in passato, da qui le perplessità del Milan.

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Simon Rolfes ha parlato al Bild della trattativa per il nigeriano: "Se Boniface torna al Leverkusen, l'affare con il Milan si concluderà. Non è un grande segreto. Rinegoziare l'accordo? Non credo che accadrà. La sua situazione fisica è migliorata rispetto all’inizio”.