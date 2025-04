C'è anche il Venezia per la salvezza: Monza battuto 1-0, Empoli agganciato

Dopo 75 giorni il Venezia torna a vincere, battuto il Monza 1-0 al Penzo e agganciato l'Empoli al terz'ultimo posto, a sole due lunghezze dal quart'ultimo posto occupato dal Lecce

Dopo un primo tempo equlibrato con il Monza che perde Keita Balde per infortunio, al 73' si sblocca la sfida salvezza. Ellertsson vince uno spalla contro spalla con Birindelli sulla sinistra su un lancio lungo dalle retrovie nato dal piede di Candé, palla al centro per Daniel Fila che in spaccata fa 1-0. Primo gol per l'attaccante ceco nell'avventura italiana. Altra punizione dal limite, stavolta Nicolussi Caviglia trova i pali, ma anche un Turati che si supera. Caprari ci prova ancora al 90', ma il suo tiro è nuovamente centrale. Doppio giallo rimediato da Fila: cartellino rosso ingenuo a dir poco per lui.