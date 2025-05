Foto La classifica dopo la 35ª: tutto invariato tra Napoli e Inter, mischia in zona Europa

Con Genoa-Milan 1-2 si chiude la 35ª giornata di questa Serie A. Dopo un turno rimane tutto invariato in vetta: Napoli e Inter vincono, azzurri dunque ancora a +3. La zona Europa è una mischia: l'Atalanta è ben messa con 68 punti, ma per il quarto posto ci sono tre squadre a pari merito, Juventus, Roma e Lazio a quota 63. Inseguono Bologna e Fiorentina, rispettivamente a 62 e 59 punti. In zona salvezza invece, il Monza è ufficialmente retrocesso in Serie B, la questione sembra essere tra Lecce, Venezia ed Empoli raggruppate in due punti: probabile che solo una di loro si salverà.

La classifica aggiornata di Serie A dopo la 35ª giornata:

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 68 (35)

4. Juventus 63 (35)

5. Roma 63 (35)

6. Lazio 63 (35)

7. Bologna 62 (35)

8. Fiorentina 59 (35)

9. Milan 57 (35)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (35)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (35)