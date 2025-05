Genoa, rimossa placca dell'operazione a Malinovskyi: giovedì tre rientri per Napoli

Ripresa immediata per il Genoa in vista della trasferta di domenica al Maradona contro il Napoli. Dopo la sconfitta casalinga di ieri sera contro il Milan, la formazione di Patrick Vieira si è ritrovata al centro sportivo "Gianluca Signorini" per riprendere gli allenamenti. Non era presente a Pegli Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista rossoblù è stato operato, intervento programmato, per la rimozione di una placca in seguito alla lussazione articolare e alla frattura del perone alla caviglia destra rimediata nel girone di andata in quel di Venezia.

Da valutare le sue condizioni

Le sue condizioni verranno valutate in queste ore. Da capire infatti se il giocatore potrà recuperare per gli ultimi impegni di campionato oppure se, per prudenza, potrà chiudere anticipatamente la stagione per tornare al meglio in vista della prossima e poter iniziare la preparazione con i compagni da capo. Nel frattempo non sarà presente per la sfida del "Maradona" Morten Thorsby, squalificato dal giudice sportivo per una giornata.

Domani riposo, giovedì tre possibili rientri

Intanto domani la squadra osserverà una giornata di riposo per poi ritrovarsi al campo nella giornata di giovedì. Il tecnico rossoblù, come sottolineato in conferenza stampa ieri sera dopo la sfida contro i rossoneri, potrebbe ritrovare in gruppo Onana, Ekuban e Cuenca. A riportarlo è Tuttomercatoweb.