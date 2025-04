Cade l’Inter! Il Bologna vince meritatamente e fa esultare tutta Napoli!

vedi letture

Il Bologna batte l'Inter con una sforbiciata di Orsolini nel recupero e fa esultare tutta Napoli, la squadra di Conte aggancia i nerazzurri in testa alla classifica.

Ndoye l’uomo più pericoloso degli emiliani nei minuti iniziali: si accentra e arriva al tiro, la palla sibila a lato rispetto alla porta difesa da Sommer. La pressione altissima del Bologna complica i piani degli ospiti, che spesso sono costretti ad affidarsi alla regia dal basso di Sommer, di fatto l’unico non marcato a uomo dagli avversari.

La ripresa inizia senza cambi, la partita si innervosisce. Ci pensa anche Colombo che, forse per qualche parola di troppo tra i due, espelle Italiano e Farris (vice di Inzaghi) a dieci minuti dall’inizio per un diverbio tra i due. A proposito di cartellini: ne arriva uno giallo per Bastoni, che come Mkhitaryan salterà la Roma. In campo, il copione è più o meno lo stesso: tanta intensità, occasioni con il contagocce. Superata l’ora di gioco partono i cambi, e Italiano si gioca la carta Orsolini - che darà i suoi frutti -, poi anche quella Castro. La partita resta frammentata e scorbutica, brividi finali quando Lautaro e Ravaglia si contendono un pallone aereo, che poi finisce sul palo: Taremi ci si fionda e Miranda chiude il tap-in. Sarebbe stato tutto da rivedere perché Colombo aveva fermato il gioco, ritenendo fallosa la carica dell’attaccante argentino sul portiere rossoblù. È una specie di scossa, perché in tutta risposta anche il Bologna va vicino a sbloccare l’impasse: Cambiaghi di testa, da due passi, manda fuori. È la squadra di casa, in effetti, a chiudere cercando il gol vittoria, che arriva all’ultimo, con una mezza rovesciata di Orsolini sul solito pallone dalla fascia mancina, questa volta su rimessa laterale prolungata da Bisseck.