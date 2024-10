Ufficiale Cagliari-Bologna, le formazioni: Gaetano titolare! Italiano lancia Odgaard dal 1’

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna, match valevole per la decima giornata di Serie A. In casa Cagliari non mancano le novità: Viola e Gaetano giocano insieme, con Zortea a completare la trequarti alle spalle di Piccoli. Nel Bologna spazio a Castro da centravanti, supportato da Orsolini, Odgaard e Ndoye. Di seguito le scelte di Nicola e Italiano.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Luperto, Palomino, Obert; Prati, Marin; Zortea, Viola, Gaetano; Piccoli. All. Nicola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano