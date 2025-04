Ultim'ora Cagliari-Fiorentina, le formazioni: Kean out a sorpresa, il motivo

vedi letture

Alle ore 18:30 si gioca la partita tra Cagliari e Fiorentina, valevole per la 33^ giornata di Serie A e riprogrammata rispetto alla data di lunedì per via della morte di Papa Francesco. Non ci sono grandi novità nell'undici titolare del Cagliari scelto da Nicola, a centrocampo Prati e Adopo sono preferiti a Marin e Makoumbou, così come sulla trequarti Viola vince il ballottaggio con Gaetano. Ancora avanzato sulla linea offensiva Zortea. La grande novità di casa Fiorentina dell'ultima ora, già preannunciata, riguarda l'assenza di Kean, out per motivi personali.

Di seguito le formazioni ufficiali.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Prati, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Marin, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Gaetano, Mutandwa, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Gudmundsson.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Parisi, Folorunsho.