Ufficiale Cagliari, personalizzato per Borrelli: il report in vista del Napoli

vedi letture

"Domani, mercoledì 18, nuova seduta fissata al mattino. Poi la squadra si ritroverà in serata al CRAI Sport Center per iniziare il ritiro in vista della gara di venerdì".

Il Caglari si è allenato questo pomeriggio al CRAI Sport Center, prosegue la preparazione al match dell’Unipol Domus contro il Napoli, anticipo della 30ª giornata del campionato di Serie A in programma venerdì 20.

Di seguito il report ufficiale del club rossoblù: "Agli ordini di mister Pisacane e del suo staff, la squadra ha svolto degli esercizi di attivazione, accompagnati da una struttura tecnica e da delle esercitazioni dedicate al possesso palla. A chiudere l’allenamento, una partita giocata su campo ridotto. Ha proseguito il personalizzato Gennaro Borrelli. Domani, mercoledì 18, nuova seduta fissata al mattino. Poi la squadra si ritroverà in serata al CRAI Sport Center per iniziare il ritiro in vista della gara di venerdì".