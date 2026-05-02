Ufficiale Udinese-Torino, le formazioni ufficiali: Runjaic con Zaniolo-Buksa. Marianucci dal 1'

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I bianconeri sono alla ricerca di 3 punti per avvicinarsi all'obiettivo dei 50 stagionali, mentre i granata vogliono finire al meglio la stagione.

Alle 15 scenderanno in campo per l'anticipo della 35ª giornata di Serie A Udinese e Torino, con i bianconeri che sono alla ricerca di 3 punti per avvicinarsi all'obiettivo dei 50 stagionali, mentre i granata vogliono finire al meglio la stagione. Runjaic opta per un 3-5-2 con Okoye in porta, davanti a lui agiranno Kristense, Kabasele e Solet, mentre saranno Ehizibue e Kamara gli esterni. Atta, Miller ed Ekkelenkamp costituiranno la cerniera di centrocampo, con Zaniolo e Buksa davanti.

D'Aversa risponde con un modulo a specchio, ma a sorpresa rilancia Marianucci nella linea difensiva. In panchina invece andrà Maripan, con Coco ed Ebosse che completeranno il terzetto. A centrocampo spazio per Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador. Out Nije, in attacco chance per Vlasic e Simeone, come sempre confermatissimi.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Vinciati. All. Runjaic.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic Simeone. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Maripan, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Savvam Nije. All. D'Aversa.