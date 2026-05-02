Foto Serie A, classifica: il Napoli tiene lontano il Como, ma il Milan può agganciare

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Il Napoli pareggia 0-0 contro il Como e tiene a debita distanza la squadra di Cesc Fabregas, quinta in classifica. Se la Roma dovesse vincere scavalcherebbe i lariani e si porterebbe a meno sei lunghezze dagli azzurri in ottica qualificazione Champions League. Per quanto riguarda il secondo posto, Conte è a +3 su Allegri, quindi il Milan ha la possibilità di agganciare.

Di seguito la classifica aggiornata dopo Como-Napoli 0-0:

1 - Inter 79 punti, 34 partite giocate

2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate

3 - Milan 67 punti, 34 partite giocate

4 - Juventus 64 punti, 34 partite giocate

5 - Como 62 punti, 35 partite giocate

6 - Roma 61 punti, 34 partite giocate

7 - Atalanta 54 punti, 34 partite giocate

8 - Lazio 48 punti, 34 partite giocate

9 - Bologna 48 punti, 34 partite giocate

10 - Udinese 47 punti, 35 partite giocate

11 - Sassuolo 46 punti, 34 partite giocate

12 - Parma 42 punti, 34 partite giocate

13 - Torino 41 punti, 35 partite giocate

14 - Genoa 39 punti, 34 partite giocate

15 - Fiorentina 37 punti, 34 partite giocate

16 - Cagliari 36 punti, 34 partite giocate

17 - Lecce 32 punti, 35 partite giocate

18 - Cremonese 28 punti, 34 partite giocate

19 - Verona 19 punti, 34 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate