Serie A, classifica: il Napoli tiene lontano il Como, ma il Milan può agganciare
Il Napoli pareggia 0-0 contro il Como e tiene a debita distanza la squadra di Cesc Fabregas, quinta in classifica. Se la Roma dovesse vincere scavalcherebbe i lariani e si porterebbe a meno sei lunghezze dagli azzurri in ottica qualificazione Champions League. Per quanto riguarda il secondo posto, Conte è a +3 su Allegri, quindi il Milan ha la possibilità di agganciare.
Di seguito la classifica aggiornata dopo Como-Napoli 0-0:
1 - Inter 79 punti, 34 partite giocate
2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate
3 - Milan 67 punti, 34 partite giocate
4 - Juventus 64 punti, 34 partite giocate
5 - Como 62 punti, 35 partite giocate
6 - Roma 61 punti, 34 partite giocate
7 - Atalanta 54 punti, 34 partite giocate
8 - Lazio 48 punti, 34 partite giocate
9 - Bologna 48 punti, 34 partite giocate
10 - Udinese 47 punti, 35 partite giocate
11 - Sassuolo 46 punti, 34 partite giocate
12 - Parma 42 punti, 34 partite giocate
13 - Torino 41 punti, 35 partite giocate
14 - Genoa 39 punti, 34 partite giocate
15 - Fiorentina 37 punti, 34 partite giocate
16 - Cagliari 36 punti, 34 partite giocate
17 - Lecce 32 punti, 35 partite giocate
18 - Cremonese 28 punti, 34 partite giocate
19 - Verona 19 punti, 34 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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