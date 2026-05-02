Un gol per tempo: l'Udinese batte il Torino, friulani al 10° posto

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Il Torino prova a reagire, trascinato da un Nicolò Zaniolo particolarmente ispirato

L’Udinese supera con un netto 2-0 il Torino, conquistando tre punti preziosi davanti ai propri tifosi. La gara si sblocca proprio allo scadere del primo tempo, quando Kingsley Ehizibue approfitta di un’incertezza difensiva di Raúl Obrador e deposita in rete da pochi passi, finalizzando un’azione avviata da Jens Ekkelenkamp su assist in profondità di Oumar Solet.

Uno Zaniolo in versione super non è riuscito a trovare la via del gol, con il VAR che gli ha tolto la gioia del momentaneo 1-0, ma il raddoppio è comunque arrivato al 51' nella ripresa grazie al colpo di testa di Kristensen. Il difensore si è liberato della marcatura dei difensori del Torino e ha incornato alla perfezione il calcio d'angolo battuto da Miller, che ha fornito così il suo secondo assist stagionale, che si aggiunge al gol realizzato in Coppa Italia. Il Torino di D'Aversa è costretto ad arrendersi.