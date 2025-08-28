Cagliari, salta il difensore prima del Napoli: niente Posch, ora si guarda in Serie B

vedi letture

Il Cagliari è chiamato a risolvere al più presto la questione difensiva in queste ultime ore di mercato. La pista che porta a Stefan Posch, inizialmente considerata la più concreta, si è complicata notevolmente: il difensore del Bologna, infatti, spinge per un ritorno in Germania, scelta condivisa anche dalla sua famiglia. Un cambio di scenario che ha costretto il club sardo a virare con decisione su altri obiettivi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome caldo è ora quello di Raphael Kofler, centrale classe 2005 in forza al Südtirol. Giocatore di prospettiva, è già seguito con attenzione da diversi club di Serie A, che lo considerano uno dei profili difensivi più interessanti del panorama italiano. Il Cagliari, però, si è mosso con maggiore decisione e intende anticipare la concorrenza per garantirsi il talento altoatesino.

La valutazione del cartellino oscilla tra i 3 e i 4 milioni di euro, cifra importante per un ragazzo così giovane. Ma il direttore sportivo Guido Angelozzi sta lavorando per abbassare le richieste e chiudere un’operazione che sarebbe molto significativa in ottica presente e futura. Il club rossoblù sa di dover intervenire rapidamente per regalare a Pisacane un rinforzo in grado di garantire freschezza e prospettiva al reparto arretrato. La trattativa prosegue e il Cagliari spera di arrivare a una svolta positiva nei prossimi giorni.