Non solo Skriniar: la Juve pensa a un ex difensore del Napoli

vedi letture

La Juve cerca un nuovo difensore centrale dopo l'infortunio di Bremer che sarà ai box per diverso tempo. Nel mirino c'è Skriniar che è un nome che ritorna ed è un giocatore che dopo Samp e Inter può ritrovare la Serie A. Ma quello di Skriniar non è l'unico nome come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I radar bianconeri terranno d’occhio soprattutto il mercato degli “scontenti”, cioè quello dei big poco impiegati nei top club: vedi l’ex Napoli Kim, spesso in panchina nel Bayern. Il coreano, però, è extracomunitario: non un dettaglio.