Icardi può tornare in Italia: contatti avviati con un club di Serie A

vedi letture

Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia dopo più di sei anni dal termine dell'avventura con l'Inter: infatti, nelle ultime ore in Turchia imperversano le voci secondo cui l'attaccante argentino, attualmente in scadenza di contratto con il Galatasaray, sarebbe in contatto con il Torino. Chiaramente l'ingaggio da 6 milioni di euro netti rappresenta un ostacolo e "Maurito" dovrebbe accettare di ridurselo, ma è ormai da tempo che Icardi coltiva l'idea di fare ritorno nel campionato di Serie A.

Sul centravanti del Galataray però non c'è solo l'interesse del club di Urbano Cairo: ci sono stati anche i sondaggi dell'America Club (squadra messicana), degli uruguaiani del Penarol, dell'Estudiantes e pure del Neom. Mauro Icardi ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 ed al momento, seppure sia un calciatore molto amato dai tifosi turchi, non sembrano esserci i margini per discutere un rinnovo di contratto.