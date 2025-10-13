Torino, due dubbi in vista del Napoli: da valutare Anjorin e Ismajli

vedi letture

Il Torino sta preparando la gara di campionato contro il Napoli, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Oltre i lungodegenti Schuurs e Savva, mister Marco Baroni ha altri due calciatori in infermeria le cui condizioni sono da valutare. Il primo è Tino Anjorin che è alle prese con una fascite plantare: come riporta ToroNews.net, il centrocampista inglese è a forte rischio per la sfida contro gli azzurri.

L'altro è Ardian Ismajli, uscito malconcio dal match contro il Parma del 29 settembre: la risonanza magnetica aveva evidenziato solamente una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Quindi, per il difensore albanese filtra un cauto ottimismo perché possa quantomeno essere convocato per la partita contro il Napoli di Antonio Conte, ma il tecnico granata Marco Baroni si prepara preventivamente a sostituirlo, Adam Masina è il principale candidato per prendere il suo posto.