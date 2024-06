Cannavaro, la salvezza non vale la conferma: l'Udinese valuta altri tre allenatori

Cinque partite più 20 minuti. Potrebbe concludersi così l'esperienza di Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Udinese.

Cinque partite più 20 minuti. Potrebbe concludersi così l'esperienza di Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Udinese. Dopo la salvezza raggiunta in extremis infatti la società friulana sta facendo importanti valutazioni in vista del prossimo futuro, con la scelta del nuovo tecnico che è considerata base fondamentale e da non sbagliare per partire subito bene nella prossima stagione.

La famiglia Pozzo ha già incontrato l'attuale tecnico e nel fine settimana ci sarà un nuovo faccia a faccia per definire le rispettive posizioni, ma col passare dei giorni le sensazioni in merito ad una permanenza dell'ex Pallone d'Oro sono sempre più negative. E così, nel frattempo, la dirigenza fiulana ha avviato i contatti ed i sondaggi per valutare le possibili alternative sul mercato.

Sfumato Marco Baroni, prossimo a firmare con la Lazio, le idee dell'Udinese vanno da Alessio Dionisi (che però è ad un passo dall'approdo al Palermo) a Eusebio Di Francesco e Vincenzo Vivarini: il primo è sotto contratto col Frosinone, club che in caso di chiamata dalla Serie A ha già fatto sapere di essere disposto a liberarlo. Il secondo è legato al Catanzaro e nel mirino di altre società come il Venezia. Ragionamenti in corso, in attesa del nuovo incontro del fine settimana con Fabio Cannavaro. Per questo al momento nessuna pista è da escludere. Nemmeno quella che porta ad un nome a sorpresa fin qui mai emerso.