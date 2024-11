Caos Roma: casting allenatore in corso, ma in bilico c’è anche il ds Ghisolfi

Non solo la ricerca del nuovo allenatore. I Friedkin in queste ore, scrive il quotidiano 'Il Tempo', stanno riflettendo anche sulla figura di Florent Ghisolfi. L'attuale direttore sportivo giallorosso entrato in carica dalla scorsa Primavera ha un ruolo depotenziato anche dopo l'addio dell'ex CEO Lina Souloukou: dipendesse da lui, già dopo la disfatta contro la Fiorentina sarebbe tornato Daniele De Rossi e invece DDR anche oggi - dopo l'esonero di Ivan Juric - è una delle poche ipotesi che la proprietà non sta prendendo in considerazione.

Ghisolfi nel ruolo di direttore sportivo in una piazza così importante continua a non convincere e non è escluso che nell'ambito di un ribaltone societario anche lui possa farne le spese.