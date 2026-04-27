Caso Rocchi, la Uefa minaccia estromissione Italia da Euro2032? Arriva la smentita

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Una giornata iniziata tra timori e scenari allarmanti si è chiusa con una parziale rassicurazione. L’indiscrezione lanciata dal Corriere della Sera aveva agitato il calcio italiano, ipotizzando conseguenze pesantissime. Secondo il quotidiano, “la Uefa avrebbe informato la Lega Serie A del rischio di revoca degli Europei 2032 e addirittura dell’esclusione dalle coppe” in caso di commissariamento della Federcalcio. Uno scenario definito potenzialmente devastante.

La smentita della Uefa

Poi è arrivata la replica ufficiale, riportata da Sky Sport: “Il presidente della Uefa non ha avuto alcun colloquio con rappresentanti della Serie A. Seguiamo la situazione senza ulteriori commenti”. Una smentita netta che ridimensiona l’allarme, ma non cancella del tutto le preoccupazioni. Il clima resta incerto e l’evoluzione della vicenda continua a essere monitorata con attenzione.