Che impatto Kolo Muani, la Juve vuole riscattarlo ma è dura: svelata la cifra necessaria

Un impatto importante. E' quello di Randal Kolo Muani con la Juventus. L'attaccante francese ha subito lasciato il segno gonfiando la rete cinque volte nelle prime tre gare disputate. A Como venerdì sera l'ex Paris Saint-Germain, con una doppietta, ha regalato il successo alla squadra di Thiago Motta contro il Como. Un gol davvero bello quello che ha stappato il match mentre nel finale a pochi minuti dalla segnalazione del recupero, la punta è stata freddissima nel realizzare il calcio di rigore del definitivo sorpasso.

La Juventus vuole tenerlo a titolo definitivo

Ovviamente la volontà della società è quella di confermarlo anche per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Giuntoli vorrebbe tenerlo a Torino a titolo definitivo ma il prezzo per riscattare il cartellino dai rossoblù della capitale è molto alto. Si parla di una cifra che si dovrebbe aggirare attorno ai 70 milioni di euro.

Più facile il prestito

Allora ecco che potrebbe anche essere confermato il prestito anche per la prossima stagione. Questa, si legge, potrebbe essere l'unica possibilità di conferma del giocatore. Anche perché l'allenatore Luis Enrique ha già dimostrato di non puntare su Kolo Muani, non vedendolo nei piani della sua squadra. Società al lavoro dunque. Si punta alla conferma.