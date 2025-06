Inter, pericolo Galatasaray per Calhanoglu: tre i possibili sostituti

vedi letture

Un anno dopo il Bayern Monaco, ecco il Galatasaray. Passano le estati ma Hakan Calhanoglu resta sempre uno dei calciatori più gettonati in sede di calciomercato. Del resto anche l'ultima stagione è stata di quelle importanti: 47 presenze e undici gol. Poi tanti assist e un ruolo da regista interpretato come pochi altri al mondo. La telenovela è appena partita ma è di quelle da seguire con attenzione: il Gala non è un club qualsiasi per la famiglia Calhanoglu. Ci sono stati segnali di apertura dello stesso calciatore alla stampa turca, c'è il padre che tramite i social ha acceso ancor di più una trattativa già di per sé infuocata: "Speriamo che un giorno tu possa giocare nel nostro club". Ma come stanno le cose?

La società di Istanbul fresca del titolo appena vinto e della qualificazione alla prossima Champions League vuole costruire una squadra fortissima. Ha già ingaggiato Leroy Sané, lavora per trattenere Victor Osimhen. E poi vuole lui, Hakan Calhanoglu. Il procuratore del calciatore classe '94 Gordon Stipic è volato in Turchia proprio per capire le reali intenzioni della società di Istanbul. Fin dove il Gala può spingersi sia per l'ingaggio che per il cartellino. E' partito avendo ben chiara la richiesta dell'Inter: 40 milioni di euro.

Sono tanti per un centrocampista che ha già compiuto 31 anni, ma il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta pur trovandosi alle prese con un'estate di profondo rinnovamento del suo regista titolare non vuole privarsene. L'ex Milan è il fulcro attorno a cui ruota l'Inter e solo una proposta davvero importante può cambiare le carte in tavola.

Adesso la palla è nella metà campo del Galatasaray: dovesse il club turco avanzare un'offerta così importante, allora (ma solo allora...) l'Inter tornerebbe sul mercato anche per acquistare il sostituto del nazionale turco: Samuele Ricci del Torino e Nicolò Rovella della Lazio le prime scelte, piace e non poco anche Adrián Bernabé del Parma. A riportarlo è TMW, che sottolinea che tutto però dipenderà da Calhanoglu: fin dove si spingerà il Galatasaray?