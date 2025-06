Inter, Lautaro torna sulla finale Champions: "Ci ho messo 6 giorni a parlare"

Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della ripartenza nerazzurra, che inizierà da questa notte e dalla sfida contro il Monterrey. Per ripartire però, bisogna prima dimenticare quell'ultima partita giocata a Monaco di Baviera (la finale di Champions persa contro il PSG), cosa non facile.

"Dobbiamo voltare pagina e non pensare a quello è successo" - le sue parole - "non mi spiego come sia stato possibile perdere in quella maniera un’opportunità così grande". Poi aggiunge: "Ero triste, difficile andare a fondo sui motivi, io ci ho messo 5-6 giorni a parlare, volevo spiegare alla mia gente. Quella notte non ci è riuscito niente e a loro tutto: non siamo stati noi, non siamo stati squadra. È il calcio. E ora però dobbiamo andare avanti, non c’è altra possibilità, anche se nella testa certo resta tutto".