Ostigard, già finita l'avventura al Rennes: può tornare in Serie A, due club su di lui

Leo Ostigard è stato ceduto dal Napoli per 7 milioni di euro nella finestra estiva di calciomercato 2024/25, per trasferirsi al Rennes. La sua avventura in Francia però sembra aver avuto vita breve: già lo scorso gennaio si era trasferito all'Hoffeneim in prestito, ora dovrebbe far ritorno nel club di Ligue 1 ma solo momentaneamente.

Infatti, stando a quanto riportato da L'Equipe, il nuovo direttore sportivo Loïc Désiré vuole sfoltire la rosa e il difensore norvegese è uno dei calciatori destinati a partire. Sul difensore classe 2000 c'è l'interesse concreto di due club di Serie A: il Pisa neopromosso, per cui l'operazione è più difficile dal punto di vista economico, e la Fiorentina, che sta studiando se affondare il colpo. Potrebbe dunque esserci il ritorno in Italia dell'ex Napoli Ostigard.