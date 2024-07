Che tensione alla Lazio! Lotito contestato in ritiro: "Non fa per te, vattene!"

“Se i laziali sono uniti… non verranno mai sconfitti” e “Il pallone è per tutti, il calcio è per pochi. La Lazio non fa per te, vattene!”. Continua la contestazione nei confronti di Claudio Lotito, presidente della Lazio, nel secondo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore, con i tifosi della Lazio che hanno affisso due striscioni alla rete che delimita il campo di allenamento dagli spalti.

Il clima resta dunque teso, in attesa dei primi colpi di mercato che potrebbero riportare il sereno in casa biancoceleste, con i tifosi che faticano a mandare giù i pesanti addii di Felipe Anderson, Luis Alberto e, soprattutto, Ciro Immobile, che è in partenza per la Turchia.