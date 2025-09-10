Ultim'ora
Clamoroso Castro, tentativo a sorpresa dell'Al Hilal: cosa sta succedendo
TuttoNapoli.net
"Nonostante l’interesse di Al Hilal per Santi Castro, il Bologna al momento non ha aperto ad una trattativa ed intende trattenere l’argentino": lo scrive sui social il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari. Mercato ancora aperto in Arabia e così l'Al Hilal voleva approfittarne per l'argentino del Bologna che però a quanto pare è incedibile. In questo momento Castro è anche titolarissimo dopo l'infortunio di Immobile, motivo per cui il Bologna non apre all'addio. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.
Pubblicità
Serie A
Copertina Le parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com