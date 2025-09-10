Ultim'ora Clamoroso Castro, tentativo a sorpresa dell'Al Hilal: cosa sta succedendo

"Nonostante l’interesse di Al Hilal per Santi Castro, il Bologna al momento non ha aperto ad una trattativa ed intende trattenere l’argentino": lo scrive sui social il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari. Mercato ancora aperto in Arabia e così l'Al Hilal voleva approfittarne per l'argentino del Bologna che però a quanto pare è incedibile. In questo momento Castro è anche titolarissimo dopo l'infortunio di Immobile, motivo per cui il Bologna non apre all'addio. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.