Milan, Leao sempre più in dubbio: anche oggi non si è allenato in gruppo

Milan, Leao sempre più in dubbio: anche oggi non si è allenato in gruppoTuttoNapoli.net
Oggi alle 17:20Serie A
di Pierpaolo Matrone

Anche oggi Rafael Leao, Youssouf Fofana, Santiago Gimenez e Cheveyo Balentien hanno proseguito nel Centro Sportivo di Milanello i loro rispettivi programmi personalizzati e di cure. Questo quanto si legge sul sito specializzato del nostro network MilanNews.it.

Il portale allo stesso tempo sottolinea come arrivino buone notizie su Zachary Athekame, out nelle ultime settimane per un problema muscolare rimediato in nazionale durante la sosta di novembre: nella giornata di domani, l'esterno svizzero dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.