Inter, lo stop di Acerbi non sarà breve: è in dubbio anche per il Napoli

Inter, lo stop di Acerbi non sarà breve: è in dubbio anche per il NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20Serie A
di Pierpaolo Matrone

L'Inter perde Francesco Acerbi. Il difensore dei nerazzurri è stato costretto ad abbandonare il campo nell'ultima gara disputata a San Siro contro il Liverpool a causa di un problema muscolare e nella giornata di oggi è arrivato il report medico del club.

Come riferito da Sky Sport, il calciatore dovrà stare fuori almeno per un mese. Certe dunque, le assenze in Supercoppa e contro Genoa, Atalanta, Bologna e Parma in campionato. Da vedere se riuscirà a recuperare per il big match contro il Napoli del 11 gennaio.