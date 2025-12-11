Ribaltone Torino: dietro l'esonero del ds c'è anche un acquisto dal Napoli sbagliato

di Pierpaolo Matrone

Il Torino ha esonerato il direttore sportivo Davide Vagnati, riaccogliendo al suo posto Gianluca Petrachi. Tuttomercatoweb.com si sofferma sulla situazione e racconta i motivi che hanno indotto il presidente Urbano Cairo a prendere questa decisione: "Innanzitutto un dato: l'ultima calciomercato della società piemontese s'è chiuso con un saldo nettamente in attivo, è stato caratterizzato da due grandi cessioni. Vanja Milinkovic-Savic è stato ceduto al Napoli per poco più di 21 milioni di euro, mentre Samuele Ricci è finito al Milan per circa 25 milioni. Due importanti plusvalenze: il portiere serbo nel gennaio 2017 fu acquistato da Petrachi per poco meno di tre milioni di euro, il centrocampista della Nazionale è stato invece acquistato dall'Empoli nel gennaio 2022 da Vagnati per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

All'ormai ex direttore sportivo granata sono stati imputati però gli acquisti sbagliati. E oggettivamente, scorrendo la lista dei calciatori arrivati in estate, in questo momento sono pochi quelli che stanno funzionando. L'acquisto più costoso è stato quello di Zakaria Aboukhlal, otto milioni di euro nelle casse del Torino per un'ala destra che non è mai riuscita a imporsi come titolare. Non è andata meglio con Cyril Ngonge, anche se in questo caso il calciatore belga è arrivato solo in prestito. Un problema non da poco perché proprio lo scarso rendimento degli esterni ha portato Baroni ad abbandonare il tridente offensivo e passare da ottobre stabilmente al 3-5-2".