Ufficiale Udinese senza un titolare domenica col Napoli: esami svolti, c'è lesione

L'Udinese deve fare i conti con un nuovo infortunato in vista dei prossimi impegni di campionato. Il club bianconero, attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito, ha reso noto l'esito degli accertamenti medici a cui è stato sottoposto Jordan Zemura dopo il fastidio avvertito negli ultimi giorni. Di seguito quanto riportato dalla società:

"Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione al flessore della coscia destra.

Il difensore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo". Con questo problema il calciatore zimbabwese potrebbe dover anche saltare la Coppa d'Africa, il cui inizio è in programma il prossimo 21 dicembre.