Udinese senza un titolare domenica col Napoli: esami svolti, c'è lesione
L'Udinese deve fare i conti con un nuovo infortunato in vista dei prossimi impegni di campionato. Il club bianconero, attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito, ha reso noto l'esito degli accertamenti medici a cui è stato sottoposto Jordan Zemura dopo il fastidio avvertito negli ultimi giorni. Di seguito quanto riportato dalla società:
"Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione al flessore della coscia destra.
Il difensore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo". Con questo problema il calciatore zimbabwese potrebbe dover anche saltare la Coppa d'Africa, il cui inizio è in programma il prossimo 21 dicembre.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro