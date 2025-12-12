Giuntoli pronto a tornare in Serie A? Spunta già il club dove può ripartire

Il ds del terzo scudetto del Napoli, Cristiano Giuntoli, aspetta di tornare a lavorare dopo la fine della sua esperienza alla Juventus. Avventura tutt'altro che fecile. Potrebbe ripartire dalla Fiorentina come scrive su Il Giornale il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

“Rieccolo. A sei mesi dal bruciante esonero incassato dalla Juventus il ds Cristiano Giuntoli appare pronto a tornare in Serie A. Recentemente è stato avvistato a San Siro in occasione del derby, anche se spesso e volentieri fa capolino tra la Costa Azzurra e Londra per vedere dal vivo gare di Ligue 1 e Premier League. Il dirigente toscano spera, però, di rientrare in pista in Italia e punta alla Fiorentina, che potrebbe aver bisogno di un manager esperto per risollevarsi. Insieme per risorgere. Attrazione fatale nonostante il passato bianconero? Vedremo. Intanto Giuntoli, attraverso alcuni amici e intermediari, ha fatto pervenire la propria candidatura al presidente Commisso.”