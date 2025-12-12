Ufficiale Allegri premiato dalla Lega Serie A: è l'allenatore del mese di novembre

vedi letture

Massimiliano Allegri ha vinto il "Philadelphia Coach of the Month" di novembre, premio che la Lega Serie A assegna al miglior allenatore del mese. La consegna del trofeo avverrà nel pre partita di Milan-Sassuolo in programma domenica 14 dicembre alle ore 12.30. A tal proposito, l'amministratore delegato Luigi De Siervo ha così commentato.

"Il testa a testa emozionante in vetta al campionato si traduce anche in un confronto continuo tra i grandi allenatori della Serie A. Nel mese di novembre è stato Massimiliano Allegri a prevalere con 10 punti conquistati in quattro partite, mantenendo la porta inviolata in tutti e tre gli scontri diretti vinti. Il tecnico toscano è riuscito a sfruttare al meglio i giocatori a propria disposizione, impostando una squadra ordinata e capace di leggere al meglio i diversi momenti della partita. II Milan di Allegri dimostra una mentalità vincente e una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi, caratteristiche necessarie per lottare fino a fine stagione per la vetta della classifica".