Clamoroso Hummels: aveva annunciato ritiro, ma può giocare...Mondiale per Club

Mats Hummels ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dal calcio, ma un'ipotesi inaspettata potrebbe allungare la sua carriera di qualche settimana. Secondo quanto riportato dalla Bild, il difensore tedesco, attualmente alla Roma, starebbe prendendo in considerazione l'idea di tornare al Borussia Dortmund, il club dove ha trascorso gran parte della sua carriera e che lo ha visto anche capitano.

La motivazione principale per il ritiro era quella di voler stare vicino al figlio Ludwig, ma il contesto potrebbe cambiare. Il Borussia Dortmund, infatti, è stato inserito nel gruppo del Mondiale per Club che si terrà dal 14 giugno al 13 luglio e Hummels potrebbe giocare il torneo per coprire l’assenza di Nico Schlotterbeck, infortunato e fuori per circa sei mesi.