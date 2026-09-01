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Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Monza: Folorunsho titolare

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Monza: Folorunsho titolareTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:30Serie A
di Francesco Carbone
Torino e Monza si affrontano nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Tutto pronto per Torino-Monza, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte per la gara: di seguito le formazioni iniziali delle due squadre.

Le formazioni ufficiali

Ecco gli undici titolari scelti da Torino e Monza:

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comuzzo, Ismaijli; Fortini, Gineitis, Luongo, Oristanio, Cacciamani; Simeone, Kulenovic. All. Ignazio Abate.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Maye; Bakoune, Akinsanmmiro, Folorunsho, Mangas; Forson, Mota; Robinson. All. Ivan Juric. 