Ufficiale
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Monza: Folorunsho titolare
TuttoNapoli.net
Torino e Monza si affrontano nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
Tutto pronto per Torino-Monza, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte per la gara: di seguito le formazioni iniziali delle due squadre.
Le formazioni ufficiali
Ecco gli undici titolari scelti da Torino e Monza:
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comuzzo, Ismaijli; Fortini, Gineitis, Luongo, Oristanio, Cacciamani; Simeone, Kulenovic. All. Ignazio Abate.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Maye; Bakoune, Akinsanmmiro, Folorunsho, Mangas; Forson, Mota; Robinson. All. Ivan Juric.
autore
Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: il catorcio Gabriel Jesus, l’incredibile record di ADL, l’uccisione in diretta del Var e il mistero Vergara di Arturo Minervini
Le più lette
2 GRATIS! Ore cruciali per il mercato: scarica l’app e attiva le notifiche per ricevere le ultim’ora!
Prossima partita
05 set 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Mercato? Sono contento, livello alto ed inutile aggiungere. Como organizzato e tecnico. Su Champions ed infortunati..."
Pierpaolo MatroneAllegri: "Napoli altamente competitivo già così! De Bruyne straordinario! Su Badiashile e Favasuli..."
Redazione Tutto Napoli.netAllegri a Sky: "Un trofeo per il centenario! Hojlund lo vedo alla Kean. Su KDB e la città..."
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: il primo Orsato-shock, ADL studia il colpaccio centenario, Vergara che va a fo**ersi il mondo e la prima rivoluzione di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Cambi determinanti. Lucca? I gol li farà. De Bruyne? Tra un mese sarà diverso”
Davide D'AlessioLiveGenoa-Napoli 0-2 (82' De Bruyne, 87' Vergara): buona la prima, i cambi svoltano il match
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com