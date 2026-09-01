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Coppa Italia, Parma eliminato! La Cremonese espugna il Tardini e passa il turno

Coppa Italia, Parma eliminato! La Cremonese espugna il Tardini e passa il turnoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:05Serie A
di Francesco Carbone
La Cremonese sorprende il Parma al Tardini e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia grazie alle reti di Lottici Tessadri e Licina.

Sorpresa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, con la Cremonese che espugna il Tardini e supera il Parma per 2-0, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. La squadra di Marco Giampaolo indirizza la partita già nel primo tempo, trovando due volte la via del gol.

Lottici Tessadri e Licina firmano il colpo

Ad aprire le marcature è Lottici Tessadri, che porta avanti la Cremonese al 5’ minuto. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio firmato da Licina, arrivato nei giorni scorsi dalla Juventus con la formula del prestito. Il risultato non cambia nella ripresa e i grigiorossi possono festeggiare la qualificazione. Agli ottavi di finale, la Cremonese affronterà il Como.