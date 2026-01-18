CLASSIFICA - Il Milan stacca il Napoli e si riporta a -3 dalla capolista Inter

CLASSIFICA - Il Milan stacca il Napoli e si riporta a -3 dalla capolista Inter
Ieri alle 22:55Serie A
di Antonio Noto

Il Milan vince a fatica contro il Lecce a San Siro, ma ottiene tre punti preziosi per restare in pressing sulla capolista Inter: la squadra rossonera adesso dista infatti 3 punti dalla vetta. Terzultimo posto invece per i giallorossi, agganciati nelle scorse ore dalla Fiorentina. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime due partite valide per la 21ª giornata.

Inter 49 (21 partite giocate)
Milan 46 (21)
Napoli 43 (21)
Roma 42 (21)
Juventus 39 (21)
Como 34 (20)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (21)
Lazio 28 (20)
Udinese 26 (21)
Sassuolo 23 (21)
Parma 23 (21)
Torino 23 (21)
Cremonese 22 (20)
Cagliari 22 (21)
Genoa 20 (21)
Fiorentina 17 (21)
Lecce 17 (21)
Pisa 14 (21)
Verona 13 (20)