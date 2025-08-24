Como-Lazio, le formazioni: out Morata e Rovella. Douvikas e Cataldi titolari
Prima gara nella nuova Serie A per Como e Lazio che alle 18.30 si affronteranno al Sinigaglia per una delle gare più interessanti della prima giornata di Serie A. Ritorno sulla panchina biancoceleste per Maurizio Sarri che rispetto alle indicazioni che arrivavano alla vigilia ha preferito mandare in campo Lazzari invece che Marusic sulla corsia di destra di difesa, mentre in mezzo al campo spazio a Danilo Cataldi, con Rovella inizialmente in panchina dopo la nascita della figlia Venere.
Dall'altra parte Cesc Fabregas mischia le carte e volendo schierare il Como con il 4-2-3-1 sarà Vojvoda a essere avanzato, con Douvikas che viene preferito a Morata. Di seguito le formazioni ufficiali.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro