Capello a Sky: "Inter, il problema è questo: segna e si appiattisce"

Ieri Fabio Capello ha parlato così per commentare la sconfitta dell'Inter 2-1 in casa dell'Atletico Madrid, nel quinto impegno stagionale in Champions League: "Sul gol subito nel recupero i giocatori non hanno trovato le posizioni. Una caratteristica dei nerazzurri è quella di appiattirsi dopo le reti segnate. Chivu non è ancora riuscito a migliorare questo aspetto", le sue parole negli studi di Sky Sport commentando il ko dei nerazzurri di Chivu.