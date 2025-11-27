Gasp, barba e capelli dal barbiere napoletano: "Gli ho fatto la macumba..."

Altro che “testa” al campionato e alla sfida con il Napoli di domenica. Gian Piero Gasperini barba e capelli se li è fatti fare per l’Europa, scrive il Corriere dello Sport, probabilmente dopo aver perso chissà quanti minuti ad asciugare la sua testa bagnata dopo la pioggia battente che martedì ha inzuppato l’allenamento della Roma. Il cappuccio rosso lo ha riparato soltanto in parte.

Come riporta infatti il quotidiano, ieri Gasp, lasciando la conferenza stampa di Trigoria, si è lasciato andare a una battuta proprio sul nuovo taglio: "Me lo ha fatto un barbiere napoletano - ha scherzato - tranquilli: gli ho fatto la macumba per domenica". L’autore della “sforbiciata” si chiama è Gennaro.