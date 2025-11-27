Ufficiale

Lazio, nuovo cambio in lista Serie A: out l'ex azzurro Hysaj

di Pierpaolo Matrone

"La S.S. Lazio comunica l'inserimento di Fisayo Dele-Bashiru nella lista Lega Serie A al posto di Elseid Hysaj". Con questo comunicato, la Lazio ha annunciato il reintegro in squadra di Fisayo Dele-Bashiru, al posto di Hysaj invece che di Rovella, come sembrava dopo l'operazione annunciata dal centrocampista italiano.

Nuova freccia all'arco di Sarri per quanto riguarda il centrocampo dunque, già dalla prossima giornata.