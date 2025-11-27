Juventus, Spalletti tira un sospiro di sollievo: un big è recuperato per sabato
TuttoNapoli.net
La Juventus può tirare un sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo non ha accusato alcun problema muscolare dopo il sovraccarico avvertito in Nazionale e sta bene, motivo per cui non è in dubbio per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari (in programma sabato alle 18 allo Stadium, ndr).
Anzi, secondo quanto raccolto, Vlahovic appare in ottima forma e punta con decisione a una maglia da titolare nella gara contro i rossoblù. Spalletti potrà dunque contare sul suo numero 9, determinato a dare continuità alle sue prestazioni e a guidare l'attacco bianconero in un momento importante della stagione.
Pubblicità
Serie A
Copertina TuttonapoliHojlund non aveva mai sbagliato un rigore. Adesso la domanda è un'altra di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
30 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Roma
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
Davide BarattoLiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’infame bugia della sosta, la smentita clamorosa di Conte ad ADL, la bufala su Politano e la canzone di Neres e Lang
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Ho un gruppo serio! Siamo in pochi, coinvolgerò tutti. Sul modulo..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte
Fabio TarantinoADL, il legale: "Rinvio a giudizio decisione 'pilatesca'. Dall'Inter caso analogo, ma fu archiviato"
Francesco CarboneUfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com