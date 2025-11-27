Juventus, Spalletti tira un sospiro di sollievo: un big è recuperato per sabato

vedi letture

La Juventus può tirare un sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo non ha accusato alcun problema muscolare dopo il sovraccarico avvertito in Nazionale e sta bene, motivo per cui non è in dubbio per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari (in programma sabato alle 18 allo Stadium, ndr).

Anzi, secondo quanto raccolto, Vlahovic appare in ottima forma e punta con decisione a una maglia da titolare nella gara contro i rossoblù. Spalletti potrà dunque contare sul suo numero 9, determinato a dare continuità alle sue prestazioni e a guidare l'attacco bianconero in un momento importante della stagione.