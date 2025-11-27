Chivu messo in discussione dai tifosi dopo un altro ko in un big match: la posizione dell'Inter

L'Inter non cambia idea e tira dritto. Cristian Chivu è ben saldo sulla panchina nerazzurra, le valutazioni della società di Viale della Liberazione sul rumeno non cambiano nonostante un altro ko in uno scontro diretto.

Le parole di Giuseppe Marotta, il confronto tra dirigenza, squadra e tecnico nel post gara del Metropolitano, dopo la sconfitta in Champions League per 2-1 contro l'Atletico Madrid. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.