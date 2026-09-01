Ufficiale
Como, ora c'è anche l'annuncio: rinforzo in attacco per Fabregas, preso Kean
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Moise Kean è ufficialmente un nuovo giocatore del Como: l’attaccante arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso con obbligo di riscatto.
Moise Kean è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. La società lariana ha depositato il contratto dell’attaccante proveniente dalla Fiorentina, come confermato dai canali ufficiali della Lega Serie A. Il trasferimento si concretizza con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a ulteriori 35 milioni.
Le prime parole di Kean
Kean ha raggiunto il centro sportivo del Como, dove ha firmato i primi autografi ai tifosi presenti. L’attaccante ha poi rilasciato una breve dichiarazione: "Sono molto contento, finalmente sono qui".
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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