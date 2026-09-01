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Fiorentina, colpo a sorpresa: arriva un esterno dallo Sporting, cifre e dettagli

Fiorentina, colpo a sorpresa: arriva un esterno dallo Sporting, cifre e dettagliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:20Serie A
di Francesco Carbone
La Fiorentina chiude per Pedro Gonçalves dello Sporting CP. L’esterno offensivo classe 1998 arriva in prestito oneroso per 2,5 milioni di euro

La Fiorentina mette a segno un nuovo colpo sul mercato e rinforza il reparto offensivo con Pedro Gonçalves. Secondo quanto riportato da Record, il club viola ha raggiunto un accordo con lo Sporting CP per il trasferimento dell’esterno portoghese, che si prepara così a iniziare la sua esperienza in Serie A.

Formula e cifre dell’operazione

L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato fissato a 22,5 milioni. Gonçalves, classe 1998, arriva a Firenze dopo una stagione 2025-2026 da protagonista con lo Sporting CP, chiusa con 15 gol in 41 presenze.