Roma, niente esterno per Gasperini? Saltata l’operazione Leweling con lo Stoccarda

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La Roma perde definitivamente Jamie Leweling come obiettivo per l’attacco. Lo Stoccarda ha respinto l’offerta giallorossa.

Si allontana definitivamente uno degli ultimi obiettivi della Roma per il reparto offensivo. Jamie Leweling non vestirà la maglia giallorossa: secondo quanto riportato da Sky, la trattativa con lo Stoccarda è ormai saltata e non ci sono più i tempi tecnici per arrivare a un’intesa. La Roma era arrivata a offrire 35 milioni di euro, ma il club tedesco ha mantenuto la propria posizione e non ha dato il via libera alla cessione.

Roma, resta da trovare l’esterno offensivo

Lo Stoccarda aveva detto no anche all’Everton, altro club della famiglia Friedkin, nonostante un’offerta da 43 milioni di euro. Con la pista Leweling definitivamente tramontata, la Roma deve quindi individuare un’alternativa per completare il reparto offensivo, con il tempo ormai agli sgoccioli.