Roma, caccia all’esterno: aumentata offerta per Leweling, si cerca intesa con lo Stoccarda
La Roma accelera per completare il proprio mercato con un nuovo esterno. Il club giallorosso è tornato con decisione su Jamie Leweling, aumentando l’offerta per il giocatore, che nelle ultime ore ha aperto al trasferimento. La società, riferisce Sky, è quindi pronta a giocarsi le ultime ore della sessione estiva per provare a mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini il rinforzo richiesto.
Roma, nuova offerta per Leweling: il tedesco apre al trasferimento
Roma e Stoccarda sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva. I giallorossi sono pronti ad acquistare Leweling a titolo definitivo per 30 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungerebbero altri 5 milioni di bonus. Il giocatore si è allenato questa mattina ed è stato successivamente convocato in sede, mentre la proprietà della Roma è scesa in campo in prima persona per provare a sbloccare l’operazione. Si preannunciano ore decisive, con il club giallorosso chiamato a fare i conti con il tempo a disposizione per raggiungere l’accordo.
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