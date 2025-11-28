Nico Paz dà spettacolo, ma la sblocca Douvikas: Como avanti 1-0 sul Sassuolo al 45'

Il Como chiude il primo tempo in vantaggio sul Sassuolo grazie al gol di Douvikas al 14’, arrivato dopo una palla sporca raccolta in area. Al Sinigaglia la squadra di Fabregas ha saputo gestire una gara insidiosa contro un Sassuolo più competitivo rispetto alla sfida di Coppa Italia, spinto dal tridente titolare Berardi-Pinamonti-Laurienté. Nonostante alcune fiammate degli ospiti, soprattutto dagli esterni, il Como è apparso più lucido nelle scelte e più rapido nell’approfittare delle occasioni create.

Nel finale di tempo il Sassuolo ha provato a reagire con un tentativo di Matic e qualche iniziativa personale, ma senza impensierire davvero la retroguardia lariana. Il Como, invece, ha sfiorato il raddoppio con la splendida rovesciata di Nico Paz al 39’, che ha costretto Muharemovic a una parata fenomenale. Qualche protesta, un’ammonizione a Koné e diverse battaglie a centrocampo hanno chiuso una prima frazione che il Como ha amministrato con ordine e maturità.