Insigne, da Roma annunciano: "Fatta con la Lazio! Svelato stipendio"
Ci siamo per il ritorno di Lorenzo Insigne in Italia. Secondo il quotidiano il Messaggero, in edicola oggi, è tutto fatto per l'arrivo dell'esterno offensivo di 34 anni. Lo storico ex capitano del Napoli, svincolato dall'estate dopo il suo addio da Toronto e dalla MLS, percepirà uno stipendio tra 1,2 e 1,3 milioni di euro, in una trattativa condotta in prima persona dal presidente Claudio Lotito per suo volere, togliendo di fatto le redini al ds Fabiani.
Trasferimento, quello di Insigne in biancoceleste, che dovrebbe avvenire tra 48 ore. Precisamente un giorno dopo il big match contro il Milan a San Siro, occasione nella quale l'ex Verona dovrà ribadire il ruolo focale all'interno della squadra di Sarri.
